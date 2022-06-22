Центр противодействия дезинформации при СНБО обнародовал подборку новых фейков и манипуляций от россии
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины собрал вражеские фейки, манипуляции и дезинформационные вбросы, которые оккупанты сгенерировали по состоянию на утро 22 июня, передает УНН.
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Список фейков, манипуляций и дезинформации:
1. российские пропагандисты сообщили, что “Словения отправила Украине 35 единиц безнадежно устаревших БМП М-80 и тем самым „ворвалась“ в числа стран Европы , которые „желают“ помочь Украине отправкой тяжелого вооружения”. Это — дезинформация!
2. В Минобороны рф заявили, что “за сутки в россии поступило более 2,7 миллиона обращений гражданских лиц с просьбами об эвакуации из Украины и Донбасса на территорию российской федерации”. Это — фейк!
3. Белорусский политолог ю. воскресенский заявил, что “Президент Украины В. Зеленский имеет последний шанс обратиться к президенту беларуси о. лукашенко за помощью... чтобы он стал посредником. И это может еще как-то исправить ситуацию”. Это —дезинформация!
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