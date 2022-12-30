Це ще не кінець: Генсек НАТО закликав готуватися до довгострокових наступів рф

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За словами Генсека, головною метою путіна залишається отримати контроль над Україною. Для цього кремль мобілізує "багато нових військ", більшість з яких навчені військовій справі.

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"Вони (росіяни - ред.) продемонстрували готовність зазнавати болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати росію" - сказав Столтенберг.

Нагадаємо

Американський телеканал CNN зазначив, що перспектива переговорів між росією та Україною у найближчому майбутньому є малоймовірною, оскільки коментарі путіна про завершення війни насправді нічим не відрізнялися від його риторики протягом повномасштабного вторгнення.