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Це ще не кінець: Генсек НАТО закликав готуватися до довгострокових наступів рф

Це ще не кінець: Генсек НАТО закликав готуватися до довгострокових наступів рф

Київ • УНН

 • 488796 перегляди

КИЇВ. 30 грудня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю dpa заявив, що немає жодних ознак того, що російський диктатор володимир путін змінив свої цілі щодо війни проти України. Він закликав готуватися до довгострокових і нових наступів окупантів, передає УНН.

Деталі

За словами Генсека, головною метою путіна залишається отримати контроль над Україною. Для цього кремль мобілізує "багато нових військ", більшість з яких навчені військовій справі.

Цитата

"Вони (росіяни - ред.) продемонстрували готовність зазнавати болісні втрати, і вони звертаються до інших авторитарних режимів, включаючи Іран, щоб отримати більше боєприпасів і більше зброї. Це ще не кінець. Війни непередбачувані, але ми повинні готуватися до довгострокових і нових російських наступів. Ми не повинні недооцінювати росію" - сказав Столтенберг.

Нагадаємо

Американський телеканал CNN зазначив, що перспектива переговорів між росією та Україною у найближчому майбутньому є малоймовірною, оскільки коментарі путіна про завершення війни насправді нічим не відрізнялися від його риторики протягом повномасштабного вторгнення.

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