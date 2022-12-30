Это еще не конец: Генсек НАТО призвал готовиться к долгосрочным наступлениям россии
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa заявил, что нет никаких признаков того, что российский диктатор владимир путин изменил свои цели в отношении войны против Украины. Он призвал готовиться к долгосрочным и новым наступлениям оккупантов, передает УНН.
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По словам Генсека, главной целью путина остается получить контроль над Украиной. Для этого кремль мобилизует "много новых войск", большинство из которых обучены военному делу.
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"Они (россияне - ред.) продемонстрировали готовность нести болезненные потери, и они обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, чтобы получить больше боеприпасов и больше оружия. Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Мы не должны недооценивать россию" – сказал Столтенберг.
Напомним
Американский телеканал CNN отметил, что перспектива переговоров между россией и Украиной в ближайшем будущем маловероятно, поскольку комментарии путина о завершении войны на самом деле ничем не отличались от его риторики в течение полномасштабного вторжения.