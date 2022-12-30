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Это еще не конец: Генсек НАТО призвал готовиться к долгосрочным наступлениям россии

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 декабря. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью dpa заявил, что нет никаких признаков того, что российский диктатор владимир путин изменил свои цели в отношении войны против Украины. Он призвал готовиться к долгосрочным и новым наступлениям оккупантов, передает УНН.

Детали

По словам Генсека, главной целью путина остается получить контроль над Украиной. Для этого кремль мобилизует "много новых войск", большинство из которых обучены военному делу.

Цитата

"Они (россияне - ред.) продемонстрировали готовность нести болезненные потери, и они обращаются к другим авторитарным режимам, включая Иран, чтобы получить больше боеприпасов и больше оружия. Это еще не конец. Войны непредсказуемы, но мы должны готовиться к долгосрочным и новым российским наступлениям. Мы не должны недооценивать россию" – сказал Столтенберг.

Напомним

Американский телеканал CNN отметил, что перспектива переговоров между россией и Украиной в ближайшем будущем маловероятно, поскольку комментарии путина о завершении войны на самом деле ничем не отличались от его риторики в течение полномасштабного вторжения.

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