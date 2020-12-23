Це повний фальцет: у Міноборони оконфузились з коментарем про відставку Тарана
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи інформацію про свою відставку, назвав її “фальцетом”. У користувачів соцмереж таке формулювання викликало подив, а відомство видалило відповідний допис, передає УНН.
Так, в середу Міноборони у Facebook оприлюднило коментар Андрія Тарана, що звучав наступним чином:
“Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати „третій конверт“. Поки що — фальцет”.
В коментарях користувачі поцікавились, чи не мав міністр на увазі “фальстарт”. Зазначимо, що згідно з тлумаченням Академічного тлумачного словника, слово “фальцет” використовується в літературній мові у значенні одного з високих регістрів співацького голосу.
У будь якому разі, міністерство видалило публікацію.
Замість неї з’явився інший допис, стосовно позиції членів парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
Водночас користувачі у коментарях все ще намагаються прояснити ситуацію з “фальцетом”.
Крім того, допис оборонного відомства став натхненням для жартів у соцмережах.
Фальцет? Фальстарт? Інцест? Не чує міністерство. pic.twitter.com/0x9wWWAOEV— лїр (@eugene_lir) December 23, 2020
Українець про свою подорож: Дістаємо четвертий конверт з грошима на дн.
- Хвате на Буковель?
Поки що - Фастів..#укртві
П.с. є все таки питання: Фальцет чи фальшстарт? Міністр оборони України Андрій чи Таран? pic.twitter.com/JW7uMUeU3i
...
11. Поки що - фальцет.
12. Таємно.
Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація про нібито висловлення недовіри міністру Тарану у профільному комітеті.
Водночас, заступник голови комітету цю інформацію у коментарі УНН спростував.