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Це повний фальцет: у Міноборони оконфузились з коментарем про відставку Тарана

Київ • УНН

 • 19868 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністр оборони України Андрій Таран, коментуючи інформацію про свою відставку, назвав її “фальцетом”. У користувачів соцмереж таке формулювання викликало подив, а відомство видалило відповідний допис, передає УНН.

Це повний фальцет: у Міноборони оконфузились з коментарем про відставку Тарана

Так, в середу Міноборони у Facebook оприлюднило коментар Андрія Тарана, що звучав наступним чином:

“Я першим поінформую суспільство, якщо настане час відкривати „третій конверт“. Поки що — фальцет”.

В коментарях користувачі поцікавились, чи не мав міністр на увазі “фальстарт”. Зазначимо, що згідно з тлумаченням Академічного тлумачного словника, слово “фальцет” використовується в літературній мові у значенні одного з високих регістрів співацького голосу.

У будь якому разі, міністерство видалило публікацію.

Замість неї з’явився інший допис, стосовно позиції членів парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Водночас користувачі у коментарях все ще намагаються прояснити ситуацію з “фальцетом”.

Крім того, допис оборонного відомства став натхненням для жартів у соцмережах.

Фальцет? Фальстарт? Інцест? Не чує міністерство. pic.twitter.com/0x9wWWAOEV

— лїр (@eugene_lir) December 23, 2020

Українець про свою подорож: Дістаємо четвертий конверт з грошима на дн.
- Хвате на Буковель?
Поки що - Фастів..#укртві

П.с. є все таки питання: Фальцет чи фальшстарт? Міністр оборони України Андрій чи Таран? pic.twitter.com/JW7uMUeU3i

— Василь Камінський (@Vasyl_Kaminskiy) December 23, 2020



...
11. Поки що - фальцет.
12. Таємно.

— Київський твітер (@borodean) December 23, 2020

Як повідомляв УНН, раніше сьогодні у ЗМІ з’явилась інформація про нібито висловлення недовіри міністру Тарану у профільному комітеті.

Водночас, заступник голови комітету цю інформацію у коментарі УНН спростував.

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