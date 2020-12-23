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Комітет ВР з нацбезпеки висловив недовіру міністру оборони - Дубінський

Київ • УНН

 • 12292 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони висловив недовіру міністру оборони Андрію Тарану. Про це в своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський, передає УНН.

Комітет ВР з нацбезпеки висловив недовіру міністру оборони - Дубінський

“Комітет з нацбезпеки ВР висловив недовіру міністру оборони Тарану”, - повідомив нардеп.

Зауважимо, що офіційної інформації з цього приводу станом на зараз немає. Так, на сайті комітету вказано, що останнє засідання відбулося 16 грудня.

Водночас, раніше з'явилася інформація про те, що заступник голови комітету Мар’яна Безугла повідомляла, що цей комітет може ініціювати зміну міністра оборони Андрія Тарана.

Нагадаємо, Таран очолює Міноборони з 4 березня 2020 року.

Тоді Верховна Рада України підтримала подання Президента України Володимира Зеленського щодо його призначення на посаду міністра оборони України. За відповідне рішення проголосували 285 народних депутатів.

Кандидатуру Тарана у Раді представив Руслан Стефанчук. 

Довідка: Андрій Таран був представником України у Спільній центрі контролю і координації на Донбасі, який був створений для мирного врегулювання за участю представників України та РФ. У вересні 2015 го призначений в робочу підгрупу з питань безпеки в Тристоронньої контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі на переговорах в Мінську. Працював три місяці, до листопада. У грудні 2015-го призначений на посаду першого заступника командувача Сухопутних військ ЗСУ, де значився до квітня 2016- го. З 2016-му звільнений в запас по досягненню граничного віку генеральської служби.

Нагадаємо, нещодавно Міністерство оборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на товари військового призначення. Низку оборонних контрактів з Туреччиною підписав міністр оборони України Андрій Таран.

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