Міноборони України вперше в історії уклало прямі зовнішньоекономічні угоди на військові товари

Зазначається, що ця подія відбулась у рамках візиту турецької делегації на чолі з президентом Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїлом Деміром.

За словами міністра оборони України, йдеться про проекти, покликані радикальним чином посилити бойові спроможності ВМС України задля підвищення безпеки у Чорноморсько-Азовському регіоні. Це перші конкретні домовленості у рамках нещодавно підписаної угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Турецької Республіки.

“У свою чергу, Ісмаїл Демір наголосив, що Туреччина і Україна мають дуже багато спільних напрямків співробітництва у оборонній галузі. Швидкість переходу від домовленостей до практичної взаємодії, за його словами, вселяють надію на її вагомий обопільно вигідний результат”, — повідомили в Міноборони України.

Нагадаємо, у жовтні міністр оборони України Андрій Таран та президент Директорату оборонної промисловості Туреччини Ісмаїл Демір підписали Меморандум, де, зокрема, було окреслено наміри започаткувати й імплементувати спільні проекти з будівництва бойових кораблів, безпілотних літальних апаратів та всіх видів турбінних двигунів. Тоді ж була підписана Рамкова військова угода між Кабінетом міністрів України та урядом Туреччини.