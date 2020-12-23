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Після повідомлень про недовіру у відомстві Тарана прозвітували про взаємодію з комітетом ВР

Київ • УНН

 • 12737 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерство оборони, яке очолює Андрій Таран, прозвітувало про взаємодію з профільним комітетом парламенту - з питань національної безпеки, оборони та розвідки, назвавши її "взаємною конструктивною налаштованістю у форматі співпраці". Це у пресслужбі Міноборони вказали за підсумками розширеного засідання колегії міністерства, участь у якому взяли члени цього комітету ВР, передає УНН.

Після повідомлень про недовіру у відомстві Тарана прозвітували про взаємодію з комітетом ВР

Повідомлення Міноборони з'явилося на тлі появи інформації про нібито висловлення недовіри міністру Тарану у профільному комітеті. Водночас, голова комітету цю інформацію у коментарі УНН спростував.

Так, оборонне відомство вказує з посиланням на слова міністра оборони Андрія Тарана, що "незважаючи на пандемію та нові виклики, які постали перед державою у 2020 році, завдання, визначені Міністерству оборони та Збройним Силам України, в цілому виконані". І вказується, що в 2021 році зусилля оборонного відомства будуть спрямовані передусім на внутрішні трансформаційні процеси на євроатлантичних засадах. А Міністерство оборони України та ЗС України "залишаються відданими реформам, покликаним наблизити Збройні Сили до норм та стандартів НАТО".

"На цьому наголосив міністр оборони України Андрій Таран під час розширеного засідання колегії Міністерства оборони України. Участь у засіданні колегії також взяли народні депутати України, члени комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки — голова комітету Олександр Завітневич, заступник голови комітету Мар’яна Безугла та голова підкомітету з державної безпеки та оборони Ірина Верещук. Окремо було наголошено на взаємній конструктивній налаштованості у форматі співпраці: профільний комітет парламенту — Міністерство оборони України", - зауважили у Міноборони.

На цьому засіданні, за повідомленням, Таран вказав, що "2020-й — рік закінчення реалізації Стратегічного оборонного бюлетеня України та Державної програми розвитку Збройних Сил України", і "це ті документи, відповідно до вимог яких ми проводили реформи впродовж чотирьох років". "Щодо нашого прогресу у здійсненні реформ свідчить і оцінка Річної національної програми — 2020", — вказав міністр.

Він також додав, що в поточному році розпочато розроблення ключових для держави стратегічних документів, таких як План оборони України, Стратегія воєнної безпеки та Стратегічний оборонний бюлетень України.

Нагадаємо, Таран очолює Міноборони з 4 березня 2020 року.

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