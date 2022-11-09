"Це постановочне шоу": у Силах оборони Півдня прокоментували "відхід" росії з Херсона

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Оголошення про відведення військ із Херсона Гуменюк назвала спробою російського керівництва «зберегти обличчя» та зазначила, що це відбувається не вперше.

«Те, що зараз заявляється (про відведення російських військ з Херсона – ред.) — це спроба створити певне враження, що зберігатимуться життя солдатів, що зберігатиметься мирне населення — і чергова демонізація збройних сил України», — сказала Гуменюк.

За її словами, справжня військова операція вимагає режиму інформаційної тиші, а «постановочне шоу з проголошенням таких серйозних і важких рішень — це давно зрозумілий метод виправдання себе».

При цьому, як зазначає Гуменюк, рубежі оборони під Херсоном створено, а регулярні російські війська перебувають на місцях та готові тримати оборону.

Заява російського командування, як вважає Гуменюк, може бути «елементом інформаційно-психологічної операції, щоб створити помилкове враження про справжні наміри».

Доповнення

міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.

Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що поки що рано говорити про виведення російських військ з Херсона.

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