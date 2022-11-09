"Це постановочне шоу": у Силах оборони Півдня прокоментували "відхід" росії з Херсона
Київ • УНН
КИЇВ. 9 листопада. УНН. Заяви російського командування про відхід з Херсона можуть бути «постановковим шоу», а говорити про звільнення Херсона ще зарано. Про це заявила в ефірі Дождя начальник об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк, передає УНН.
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Оголошення про відведення військ із Херсона Гуменюк назвала спробою російського керівництва «зберегти обличчя» та зазначила, що це відбувається не вперше.
«Те, що зараз заявляється (про відведення російських військ з Херсона – ред.) — це спроба створити певне враження, що зберігатимуться життя солдатів, що зберігатиметься мирне населення — і чергова демонізація збройних сил України», — сказала Гуменюк.
За її словами, справжня військова операція вимагає режиму інформаційної тиші, а «постановочне шоу з проголошенням таких серйозних і важких рішень — це давно зрозумілий метод виправдання себе».
При цьому, як зазначає Гуменюк, рубежі оборони під Херсоном створено, а регулярні російські війська перебувають на місцях та готові тримати оборону.
Заява російського командування, як вважає Гуменюк, може бути «елементом інформаційно-психологічної операції, щоб створити помилкове враження про справжні наміри».
Доповнення
міністр оборони росії сергій шойгу наказав вивести російські війська з правого берега Херсонської області.
Радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк заявляв, що поки що рано говорити про виведення російських військ з Херсона.
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