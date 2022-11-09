"Это постановочное шоу": в Силах обороны Юга прокомментировали "отход" рф из Херсона
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. Заявления российского командования об отходе из Херсона могут быть «постановочным шоу», а говорить об освобождении Херсона еще рано. Об этом заявила в эфире Дождя начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.
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Объявление об отводе войск из Херсона Гуменюк назвала попыткой российского руководства «сохранить лицо» и отметила, что это происходит не в первый раз.
«То, что сейчас заявляется (об отводе российских войск из Херсона – ред.) — это попытка создать определенное впечатление, что будут сохраняться жизни солдат, что будет сохраняться мирное население — и очередная демонизация вооруженных сил Украины», — сказала Гуменюк.
По ее словам, настоящая военная операция требует режима информационной тишины, а «постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и тяжелых решений — это давно понятный метод оправдания себя».
При этом, как отмечает Гуменюк, рубежи обороны под Херсоном созданы, а регулярные российские войска находятся на местах и готовы держать оборону.
Заявление российского командования, как считает Гуменюк, может быть «элементом информационно-психологической операции, чтобы создать ошибочное впечатление об истинных намерениях».
Дополнение
министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести русские войска с правого берега Херсонской области.
Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона.
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