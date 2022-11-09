"Это постановочное шоу": в Силах обороны Юга прокомментировали "отход" рф из Херсона

ukru
14 марта, 19:57 • 63245 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 102251 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 102043 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 133713 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 135402 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 111692 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

Эксклюзив
14 марта, 13:04 • 105535 просмотра

Неделя борьбы с глаукомой: офтальмолог рассказал, как защитить свое зрение

Эксклюзив
14 марта, 12:17 • 91774 просмотра

Сомнолог рассказала, как улучшить сон, и что не желательно делать перед ним

14 марта, 10:03 • 111206 просмотра

Открыто уголовное производство по факту убийства активиста Ганула в Одессе

14 марта, 08:24 • 136579 просмотра

В Финляндии боевика Петровского из группы "Русич" приговорили к пожизненному за военные преступления

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

Ракетный удар рф по Кривому Рогу: целью стал жилой квартал

14 марта, 18:41 • 20750 просмотра
Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

Трамп о прекращении огня: 17 марта узнаем немного больше

14 марта, 20:12 • 22376 просмотра
Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

Вражеские БпЛА замечены над несколькими областями Украины - ПС

14 марта, 20:56 • 28610 просмотра
Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

Зафиксирована массированная атака БпЛА: угроза для многих областей Украины

23:36 • 35208 просмотра
В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

В Чернигове обстрел повредил многоэтажку, горит авто рядом

01:46 • 20155 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 232295 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 262693 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 200044 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 205275 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 240486 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 63245 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 99422 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 117894 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 120330 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 127725 просмотра
Актуальное
"Это постановочное шоу": в Силах обороны Юга прокомментировали "отход" рф из Херсона

"Это постановочное шоу": в Силах обороны Юга прокомментировали "отход" рф из Херсона

Киев • УНН

 • 569234 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Заявления российского командования об отходе из Херсона могут быть «постановочным шоу», а говорить об освобождении Херсона еще рано. Об этом заявила в эфире Дождя начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк, передает УНН.

Детали

Объявление об отводе войск из Херсона Гуменюк назвала попыткой российского руководства «сохранить лицо» и отметила, что это происходит не в первый раз.

«То, что сейчас заявляется (об отводе российских войск из Херсона – ред.) — это попытка создать определенное впечатление, что будут сохраняться жизни солдат, что будет сохраняться мирное население — и очередная демонизация вооруженных сил Украины», — сказала Гуменюк.

По ее словам, настоящая военная операция требует режима информационной тишины, а «постановочное шоу с провозглашением таких серьезных и тяжелых решений — это давно понятный метод оправдания себя».

При этом, как отмечает Гуменюк, рубежи обороны под Херсоном созданы, а регулярные российские войска находятся на местах и готовы держать оборону.

Заявление российского командования, как считает Гуменюк, может быть «элементом информационно-психологической операции, чтобы создать ошибочное впечатление об истинных намерениях».

Дополнение

министр обороны россии сергей шойгу приказал вывести русские войска с правого берега Херсонской области.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявлял, что пока рано говорить о выводе российских войск из Херсона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: У Зеленского ответили о возможности переговоров с рф после деоккупации Херсона

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаКриминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы