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Це межує з синдромом нав'язливих станів: Голубовська розкритикувала тих, хто намагається зняти Степанова

Це межує з синдромом нав'язливих станів: Голубовська розкритикувала тих, хто намагається зняти Степанова

Київ • УНН

 • 17641 перегляди

КИЇВ. 2 квітня. УНН. Заслужений лікар України, головний інфекціоніст країни Ольга Голубовська у річницю затвердження українського протоколу лікування COVID-19 відзначила принципову роль у цьому міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Також медик досить критично відгукнулась щодо політсил, що намагаються його зняти і наголосила, що подібна регулярність "межує з синдромом нав'язливих станів". Про це Голубовська написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Про протокол

За словами Голубовської, рівно рік тому був затверджений наш протокол лікування COVID-19.

“Через чотири місяці після початку спалаху в Китаї, через два місяці після оголошення ВООЗ надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я, через місяць після першого пацієнта в Україні і через три дні після мого відеозвернення, яке я записала через повний відчай щось змінити в цьому напрямку. Відразу після того, як Степанов зайняв свій пост.

Тоді ніколи в житті я не перебувала в такій повній розгубленості. Шквал хворих, нормативних документів немає, пацієнти вмирають, на місцях не приймають то лікування, яке зарекомендувало себе у всіх постраждалих на той момент країнах (Китай, Італія, Іспанія) бо немає протоколу і немає „доказів“ ... ніхто нічого слухати не хоче, весь акцент — на ШВЛ ... тільки професору Мороз Ларисі Василівні вдалося затвердити локальний протокол лікування в області ... а в робочій групі міністерства з написання протоколу я була єдиним інфекціоністом ....”, - написала Голубовська.

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Також вона пригадала дику дискусію всяких політиканів про протокол, всякі ток-шоу на цю тему і т.д.

"І тільки зараз все, нарешті, розуміють, як ми тоді правильно вчинили. Всі методи лікування себе дуже добре зарекомендували на практиці, відпрацьовані за рік методики, підходи до лікування різних хворих ... підходять докази ефективності тих чи інших препаратів ...

І, до речі, це був перший протокол за багато років відмови від написання свого документа на користь неіснуючих “міжнародних протоколів”, - резюмувала інфекціоніст.

Про міністра Степанова

За словами Голубовської, "мало хто знає, як важко було створювати цей наш документ, бо теж був опір з усіх боків".

"Тому я підтримувала, підтримую і буду підтримувати Степанова, вже вибачайте. Бо тільки в цьому принциповому питанні він зіграв ключову роль. Отримавши повністю розвалене і деморалізоване міністерство з бренд-менеджерами промоакцій пива, працівниками колекторних контор і операторами заправних станцій на керівних посадах в супруновському директораті .... І мені просто смішно дивитися, як ті політичні сили, які довели ситуацію в медицині до повного абсурду, з регулярністю, що межувала з синдромом нав’язливих станів, збирають підписи про зняття міністра в такий скрутний час ... міністра, якого підтримують багато медичних працівників ...", - зазначила медик.

Про оновлену версію протоколу

Також Голубовська анонсувала оновлену версію протоколу.

"Днями ви, колеги, отримаєте чергову оновлену версію протоколу. Адаптованого під ситуацію і те лікування, яке ви і так застосовуєте на практиці. Бо нашим пацієнтам пощастило, більшість лікарів у нас — не статисти, а думаючі, грамотні фахівці, які розуміють ситуацію і намагаються врятувати хворих всіма доступними методами. В т.ч. і правильною терапією ГКС ...", - резюмувала інфекціоніст.

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