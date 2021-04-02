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Это граничит с синдромом навязчивых состояний: Голубовская раскритиковала тех, кто пытается снять Степанова

Это граничит с синдромом навязчивых состояний: Голубовская раскритиковала тех, кто пытается снять Степанова

Киев  •  УНН

 • 17640 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. Заслуженный врач Украины, главный инфекционист страны Ольга Голубовская в годовщину утверждения украинского протокола лечения COVID-19 отметила принципиальную роль в этом министра здравоохранения Максима Степанова. Также медик достаточно критически отозвалась о политсилах, пытающихся его снять и отметила, что подобная регулярность "граничит с синдромом навязчивых состояний". Об этом Голубовская написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

О протоколе

По словам Голубовской, ровно год назад был утвержден наш протокол лечения COVID-19.

“Через четыре месяца после начала вспышки в Китае, через два месяца после объявления ВОЗ чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, через месяц после первого пациента в Украине и через три дня после моего видеообращения, которое я записала из-за полного отчаяния что-либо изменить в этом направлении. Сразу после того, как Степанов занял свой пост.

Тогда никогда в жизни я не пребывала в такой полной растерянности. Шквал больных, нормативных документов нет, пациенты умирают, на местах не принимают то лечение, какое зарекомендовало себя во всех пострадавших на тот момент странах (Китай, Италия, Испания) ибо нет протокола и нет „доказательств“... никто ничего слушать не хочет, весь акцент — на ИВЛ ... только профессору Мороз Ларисе Васильевне удалось утвердить локальный протокол лечения в области ... а в рабочей группе министерства по написанию протокола я была единственным инфекционистом....”, — написала Голубовская.

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Также она вспомнила дикую дискуссию всяких политиканов о протоколе, всякие ток-шоу на эту тему и т.д.

“И только сейчас все, наконец, понимают, как мы тогда правильно поступили. Все методы лечения себя очень хорошо зарекомендовали на практике, отработаны за год методики, подходы к лечению разных больных ... подходят доказательства эффективности тех или иных препаратов ...

И, кстати, это был первый протокол за многие годы отказа от написания своего документа в пользу несуществующих “міжнародних протоколів”..., — резюмировала инфекционист.

О министре Степанове

По словам Голубовской, “мало кто знает, как трудно было создавать этот наш документ, потому что тоже было сопротивление со всех сторон”.

“Поэтому я поддерживала, поддерживаю и буду поддерживать Степанова, уж не обессудьте. Ибо только в этом принципиальном вопросе он сыграл ключевую роль. Получив полностью разваленное и деморализованное министерство с бренд-менеджерами промоакций пива, работниками коллекторных контор и операторами заправочных станций на руководящих должностях в супруновских директоратах .... И мне просто смешно смотреть, как те политические силы, которые довели ситуацию в медицине до полного абсурда, с регулярностью, граничившей с синдромом навязчивых состояний, собирают подписи о снятии министра в такое тяжелейшее время... министра, которого поддерживают многие мед. работники...”, - отметила медик.

Об обновленной версии протокола

Также Голубовская анонсировала обновленную версию протокола.

“На днях вы, коллеги, получите очередную обновлённую версию протокола. Адаптированного под ситуацию и то лечение, которое вы и так применяете на практике. Ибо нашим пациентам повезло, большинство врачей у нас - не статисты, а думающие, грамотные специалисты, понимающие ситуацию и пытающиеся спасти больных всеми доступными методами. В т.ч. и правильной терапией ГКС...”, - резюмировала инфекционист.

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