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Це дуже високий рівень діалогу: Резніков пояснив важливість "Рамштайну"

Це дуже високий рівень діалогу: Резніков пояснив важливість "Рамштайну"

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. Роль Контактної групи з питань оборони України, відомої як "Рамштайн" не знижується, це дуже високий рівень діалогу, який дає Україні плюси. Про це повідомив міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю 24 каналу, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання чи знижується роль "Рамштайну", Резніков відповів: «Ні. Точно не можна робити такі висновки, чи припущення, тому що "Рамштайн" – це робоча група, об’єднана по підтримці України, оборонній, безпековій. Насправді ми працюємо між "Рамштайнами". Робота триває 24/7, тому що міністри оборони Австралії, Новозеландці, США, Канади живуть в різних часових поясах, а Європа так само, тому ми 24/7 (працюємо – ред.). Телефонні дзвінки, відеоконференції, якісь візити на двосторонніх основах, тристоронніх тощо».

Резніков зазначив, що "Рамштайн" – це віхи.

«Тільки їх не 12, а 11 на рік, тому що в серпні другий рік поспіль немає "Рамштайну", тому що як правило всі міністри оборони відпочивають. Тому "Рамштайнів"11, як правило два очних і один онлайн»,- сказав Резніков.

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Тому за його словами, він не може втратити своєї ваги, свого значення, тому що задачі змінюються, йде прогрес.

«От ми з вами отримали певну кількість зброї, практично, якщо не вважати залишок літаки та певні засоби ураження, ми маємо майже все, що хотіли мати. Але утримання цього озброєння і цієї техніки – це питання. Запчастини, підтримка в робочому стані, відновлення після бойових дій – це серйозний виклик. Цей виклик ми самі не зможемо подолати, а тільки разом з партнерами, з їх індустрією, тому ставиться задача збільшити кількість запчастин для танків, для артилерії, нові стволи для артгармат, більше снарядів, більше мін тощо. Це дуже високий рівень діалогу кожен раз, який дає нам плюси, тому я прошу сприймати "Рамштайн", як дуже серйозний майданчик», - розповів Резніков.

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