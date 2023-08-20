Это очень высокий уровень диалога: Резников объяснил важность "Рамштейна"

Детали

На вопрос снижается ли роль "Рамштайна", Резников ответил: «Нет. Точно нельзя делать такие выводы, или предположения, потому что "Рамштайн" – это рабочая группа, объединенная по поддержке Украины, оборонной, безопасности. На самом деле мы работаем между "Рамштайнами". Работа продолжается 24/7, потому что министры обороны Австралии, Новозеландцы, США, Канады живут в разных часовых поясах, а Европа так же, поэтому мы 24/7 (работаем – ред.). Телефонные звонки, видеоконференции, какие-то визиты на двусторонних основах, трехсторонних и так далее».

Резников отметил, что "Рамштайн" – это вехи.

«Только их не 12, а 11 в год, потому что в августе второй год подряд нет "Рамштайна", потому что как правило все министры обороны отдыхают. Поэтому "Рамштайн" 11, как правило два очных и один онлайн»,- сказал Резников.

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Поэтому по его словам, он не может потерять своего веса, своего значения, потому что задачи меняются, идет прогресс.

«Вот мы с вами получили определённое количество оружия, практически, если не считать остаток самолёты и определённые средства поражения, мы имеем почти всё, что хотели иметь. Но содержание этого вооружения и этой техники – это вопрос. Запчасти, поддержка в рабочем состоянии, восстановление после боевых действий – это серьезный вызов. Этот вызов мы сами не сможем преодолеть, а только вместе с партнерами, с их индустрией, поэтому ставится задача увеличить количество запчастей для танков, для артиллерии, новые стволы для артпушек, больше снарядов, больше мин и тому подобное. Это очень высокий уровень диалога каждый раз, который дает нам плюсы, поэтому я прошу воспринимать "Рамштайн", как очень серьезную площадку», - рассказал Резников.