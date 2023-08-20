Это очень высокий уровень диалога: Резников объяснил важность "Рамштейна"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Роль Контактной группы по вопросам обороны Украины, известной как "Рамштайн" не снижается, это очень высокий уровень диалога, который дает Украине плюсы. Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в интервью 24 каналу, передает корреспондент УНН.
Детали
На вопрос снижается ли роль "Рамштайна", Резников ответил: «Нет. Точно нельзя делать такие выводы, или предположения, потому что "Рамштайн" – это рабочая группа, объединенная по поддержке Украины, оборонной, безопасности. На самом деле мы работаем между "Рамштайнами". Работа продолжается 24/7, потому что министры обороны Австралии, Новозеландцы, США, Канады живут в разных часовых поясах, а Европа так же, поэтому мы 24/7 (работаем – ред.). Телефонные звонки, видеоконференции, какие-то визиты на двусторонних основах, трехсторонних и так далее».
Резников отметил, что "Рамштайн" – это вехи.
«Только их не 12, а 11 в год, потому что в августе второй год подряд нет "Рамштайна", потому что как правило все министры обороны отдыхают. Поэтому "Рамштайн" 11, как правило два очных и один онлайн»,- сказал Резников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Резников рассказал, когда ориентировочно будет следующий «Рамштайн»
Поэтому по его словам, он не может потерять своего веса, своего значения, потому что задачи меняются, идет прогресс.
«Вот мы с вами получили определённое количество оружия, практически, если не считать остаток самолёты и определённые средства поражения, мы имеем почти всё, что хотели иметь. Но содержание этого вооружения и этой техники – это вопрос. Запчасти, поддержка в рабочем состоянии, восстановление после боевых действий – это серьезный вызов. Этот вызов мы сами не сможем преодолеть, а только вместе с партнерами, с их индустрией, поэтому ставится задача увеличить количество запчастей для танков, для артиллерии, новые стволы для артпушек, больше снарядов, больше мин и тому подобное. Это очень высокий уровень диалога каждый раз, который дает нам плюсы, поэтому я прошу воспринимать "Рамштайн", как очень серьезную площадку», - рассказал Резников.