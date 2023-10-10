ЦАХАЛ уточнює, що не закликав жителів Гази тікати до Єгипту

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"Останніми днями ЦАХАЛ інструктував населення всередині сектора Газа дистанціюватися від визначених районів. Ми підкреслюємо, що з боку Ізраїля немає офіційного заклику до жителів сектора Газа виїхати до Єгипту", - йдеться в заяві ЦАХАЛ англійською мовою.

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Раніше сьогодні міжнародний речник ЦАХАЛ підполковник Річард Хехт порадив жителям залишити сектор Газа в Єгипет на тлі триваючої війни з угрупованням ХАМАС.

«КПП "Рафах" все ще відкритий. Усім, хто може вийти, я б порадив вийти», – сказав він.