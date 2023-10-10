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ЦАХАЛ уточняет, что не призывал жителей Газы бежать в Египет

ЦАХАЛ уточняет, что не призывал жителей Газы бежать в Египет

Киев • УНН

 • 809905 просмотра

КИЕВ. 10 октября. УНН. После того, как высокопоставленный военный представитель посоветовал жителям в секторе Газа бежать в Египет, Армия обороны Израиля выдала розъяснение, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.

Цитата

"В последние дни ЦАХАЛ инструктировал население внутри сектора Газа дистанцироваться от определенных районов. Мы подчеркиваем, что со стороны Израиля нет официального призыва к жителям сектора Газа выехать в Египет", - говорится в заявлении ЦАХАЛ на английском языке.

Дополнение

Ранее сегодня международный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт посоветовал жителям покинуть сектор Газа в Египет на фоне продолжающейся войны с группировкой ХАМАС.

«КПП "Рафах" все еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал им уйти», – сказал он.

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