ЦАХАЛ уточняет, что не призывал жителей Газы бежать в Египет
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. После того, как высокопоставленный военный представитель посоветовал жителям в секторе Газа бежать в Египет, Армия обороны Израиля выдала розъяснение, пишет УНН со ссылкой на The Times of Israel.
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"В последние дни ЦАХАЛ инструктировал население внутри сектора Газа дистанцироваться от определенных районов. Мы подчеркиваем, что со стороны Израиля нет официального призыва к жителям сектора Газа выехать в Египет", - говорится в заявлении ЦАХАЛ на английском языке.
Дополнение
Ранее сегодня международный представитель ЦАХАЛа подполковник Ричард Хехт посоветовал жителям покинуть сектор Газа в Египет на фоне продолжающейся войны с группировкой ХАМАС.
«КПП "Рафах" все еще открыт. Всем, кто может выбраться, я бы посоветовал им уйти», – сказал он.