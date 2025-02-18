Тривала кілька годин: США та рф провели першу сесію переговорів у Саудівській Аравії

У Саудівській Аравії відбулася перша сесія російсько-американських переговорів, після якої сторони перейшли до робочого ланчу, делегації планують повернутися за стіл переговорів на завершальну сесію, з посиланням на заяву речниці мзс рф повідомляють державні росЗМІ, пише УНН.

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Перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася, після чого сторони перейшли до робочого ланчу, повідомили у мзс рф.

Делегації росії та США після робочого ланчу, як зазначається, повернуться за стіл переговорів в Ер-Ріяді на завершальну сесію.

Як повідомляється, під час зустрічі також була "коротка перерва", на близько 15 хв.

Повідомлення про початок зустрічі з'явилися після 9:30, а про завершення першої сесії - після 13 години.

У Держдепі США заявили, що зустріч у Саудівській Аравії спрямована на перевірку серйозності намірів росії