Длилась несколько часов: США и рф провели первую сессию переговоров в Саудовской Аравии

В Саудовской Аравии состоялась первая сессия российско-американских переговоров, после которой стороны перешли к рабочему ланчу, делегации планируют вернуться за стол переговоров на завершающую сессию, со ссылкой на заявление спикера мид рф сообщают государственные росСМИ, пишет УНН.

Детали

Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, после чего стороны перешли к рабочему ланчу, сообщили в мид рф.

Делегации россии и США после рабочего ланча, как отмечается, вернутся за стол переговоров в Эр-Рияде на завершающую сессию.

Как сообщается, во время встречи также был "короткий перерыв", на около 15 мин.

Сообщения о начале встречи появились после 9:30, а о завершении первой сессии - после 13-и часов.

В Госдепе США заявили, что встреча в Саудовской Аравии направлена на проверку серьезности намерений россии