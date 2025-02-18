Длилась несколько часов: США и рф провели первую сессию переговоров в Саудовской Аравии
Киев • УНН
В Эр-Рияде состоялась первая сессия российско-американских переговоров с рабочим ланчем. После перерыва делегации должны вернуться за стол переговоров на завершающую сессию.
В Саудовской Аравии состоялась первая сессия российско-американских переговоров, после которой стороны перешли к рабочему ланчу, делегации планируют вернуться за стол переговоров на завершающую сессию, со ссылкой на заявление спикера мид рф сообщают государственные росСМИ, пишет УНН.
Детали
Первая сессия российско-американских переговоров в Эр-Рияде завершилась, после чего стороны перешли к рабочему ланчу, сообщили в мид рф.
Делегации россии и США после рабочего ланча, как отмечается, вернутся за стол переговоров в Эр-Рияде на завершающую сессию.
Как сообщается, во время встречи также был "короткий перерыв", на около 15 мин.
Сообщения о начале встречи появились после 9:30, а о завершении первой сессии - после 13-и часов.
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