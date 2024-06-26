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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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"Тривають вуличні бої": Синєгубов розповів про ситуацію у Вовчанську

Київ • УНН

 • 26494 перегляди

Ситуація у Вовчанську Харківської області - мінлива, тривають вуличні бої, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Тривають вуличні бої": Синєгубов розповів про ситуацію у Вовчанську

Ситуація у Вовчанську Харківської області - мінлива, тривають вуличні бої, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.

Деталі

"Щодо ситуації у Вовчанську. Ситуація - мінлива. Тривають вуличні бої. Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у місті Вовчанську. росіяни намагаються прорватися, однак несуть постійно втрати по цьому напрямку", - написав Синєгубов у Telegram.

Голова Харківської ОВА наголосив, що "завдання наших військових - завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння".

"Що там фактично цілодобово й відбувається", - зазначив Синєгубов.

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