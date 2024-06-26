"Тривають вуличні бої": Синєгубов розповів про ситуацію у Вовчанську
Київ • УНН
Ситуація у Вовчанську Харківської області - мінлива, тривають вуличні бої, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Ситуація у Вовчанську Харківської області - мінлива, тривають вуличні бої, повідомив у середу голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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"Щодо ситуації у Вовчанську. Ситуація - мінлива. Тривають вуличні бої. Заблоковані декілька десятків окупантів на одному з промислових підприємств у місті Вовчанську. росіяни намагаються прорватися, однак несуть постійно втрати по цьому напрямку", - написав Синєгубов у Telegram.
Голова Харківської ОВА наголосив, що "завдання наших військових - завдати максимального ураження по Липецькому і Вовчанському напрямках. При цьому знищити максимальну кількість живої сили, військової техніки та озброєння".
"Що там фактично цілодобово й відбувається", - зазначив Синєгубов.
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