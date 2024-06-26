Ситуация в Волчанске Харьковской области - переменчивая, продолжаются уличные бои, сообщил в среду глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.

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"Относительно ситуации в Волчанске. Ситуация - переменчивая. Продолжаются уличные бои. Заблокированы несколько десятков оккупантов на одном из промышленных предприятий в городе Волчанске. россияне пытаются прорваться, однако несут постоянно потери по этому направлению", - написал Синегубов в Telegram.

Глава Харьковской ОВА подчеркнул, что " задача наших военных - нанести максимальное поражение по Липецкому и Волчанскому направлениям. При этом уничтожить максимальное количество живой силы, военной техники и вооружения".

"Что там фактически круглосуточно и происходит", - отметил Синегубов.

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