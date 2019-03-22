Труп немовляти залишили на цвинтарі у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Тіло новонародженої дитини покинули на міському цвинтарі у Харкові. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Ввечері 21 березня на міському цвинтарі виявлено труп новонародженого хлопчика, Тіло дитини було загорнуте в тканину, Видимих ознак насильницької смерти не виявлено.
За даним фактом проводиться досудове розслідування. Встановлюються обставини смерті дитини.
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Як повідомляв УНН, поряд з річкою в Кропивницькому знайшли труп немовля.
Як повідомляв УНН, в Недригайлові Сумської області випадкові перехожі знайшли під мостом в річці тіло дитини. Співробітники поліції встановили особу породіллі - нею виявилася місцева 27-річна жінка.