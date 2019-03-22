Труп младенца оставили на кладбище в Харькове

Вечером 21 марта на городском кладбище обнаружен труп новорожденного мальчика, тело ребенка было завернуто в ткань, Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.



По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства смерти ребенка.



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Как сообщал УНН, рядом с рекой в Кропивницком нашли труп младенца.

Как сообщал УНН, в Недригайлове Сумской области случайные прохожие нашли под мостом в реке тело ребенка. Сотрудники полиции установили личность роженицы - ею оказалась местная 27-летняя женщина.