Труп младенца оставили на кладбище в Харькове
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Тело новорожденного ребенка бросили на городском кладбище в Харькове. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Вечером 21 марта на городском кладбище обнаружен труп новорожденного мальчика, тело ребенка было завернуто в ткань, Видимых признаков насильственной смерти не обнаружено.
По данному факту проводится досудебное расследование. Устанавливаются обстоятельства смерти ребенка.
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Как сообщал УНН, рядом с рекой в Кропивницком нашли труп младенца.
Как сообщал УНН, в Недригайлове Сумской области случайные прохожие нашли под мостом в реке тело ребенка. Сотрудники полиции установили личность роженицы - ею оказалась местная 27-летняя женщина.