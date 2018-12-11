Трудовий конфлікт в Украерорусі загострився
Київ • УНН
КИЇВ. 11 грудня. УНН. Конфлікт трудового колективу з начальством держпідприємства "Украерорух" буде вирішувати трудовий арбітраж. Про це на сторінці спільноти в Facebook "Украерорух - наш" написав провідний інженер ДП Олексій Смольський, передає УНН.
Він вказав, що в грудні 2017 року колектив підприємства висловив недовіру своєму керівникові Дмитру Бабейчуку у зв'язку зі "зливом" 405 млн грн бюджетних коштів неплатоспроможному "ПлатинумБанк".
Тоді в Мінінфраструктури пообіцяли, що управлінське рішення буде прийнято після планового аудиту. Він закінчився 29 січня 2018 року, але рішень так і не послідувало.
"Чого варта відповідь МІУ на нашу вимогу надати Звіт по аудиту, який закінчився 29.01.2018: "Звіт вилучено прокуратурою в зв'язку з порушеною кримінальною справою, а у МІУ копії немає", - наголосив Смольський.
25 квітня 2018 року конференція трудового колективу (КТК) прийняла рішення почати трудовий спір. Але створити комісію для примирення, що передбачено законодавством, виявилося не так просто.
"Майже все літо ми домагалися від МІУ виконання Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" в частині створення комісії для примирення, а потім і трудового арбітражу.
МІУ спочатку, грубо порушуючи закон, ухилялось від вирішення КТС, а до кінця серпня вступило у переговори, і таким чином 21.08.2018 була створена комісія для примирення (КП)", - пише провідний інженер держпідприємства.
Роботу комісії всіляко блокувало міністерство, додає Смольський.
"Але до кінця жовтня, мабуть, ця позиція дозріла, і 24.10.2018 на засіданні КП було розглянуто питання, по суті, і в голосуванні думки розділилися 50% на 50%. Таким чином, КТС перейшов в стадію створення трудового арбітражу", - поінформував Смольський.
Нагадаємо, аудит Рахункової палати виявив в ДП "Украерорух" неефективне використання 800 млн грн бюджету.
Справою зараз займається НАБУ, кажуть народні депутати.
У той же час директор держпідприємства Дмитро Бабейчук, відставки якого вимагає колектив уже рік, вважає, що він ефективний управлінець, і тому підняв собі зарплату на наступний рік в три рази, про що свідчать дані фінплану ДП "Украерорух" на 2019 рік.