Трудовой конфликт в Украэрорухе обострился
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. Конфликт трудового коллектива с начальством госпредприятия “Украэрорух” будет решать трудовой арбитраж. Об этом на странице сообщества в Facebook “Украэрорух — наш” написал ведущий инженер ГП Алексей Смольский, передает УНН.
Он указал, что в декабре 2017 года коллектив предприятия выразил недоверие своему руководителю Дмитрию Бабейчуку в связи со “сливом” 405 млн грн бюджетных средств неплатёжеспособному “ПлатинумБанку”.
Тогда в Мининфраструктуры пообещали, что управленческое решение будет принято после планового аудита. Он закончился 29 января 2018 года, но решений так и не последовало.
“Чего стоит ответ МИУ на наше требование предоставить Отчет по аудиту, который закончился 29.01.2018: "Отчет изъят прокуратурой в связи с возбужденным уголовным делом, а у МИУ копии нет", - подчеркнул Смольский.
25 апреля 2018 года конференция трудового коллектива (КТК) приняла решение начать трудовой спор. Но создать примирительную комиссию, что предусмотрено законодательством, оказалось не так просто.
“Почти все лето мы добивались от МИУ выполнения Закона Украины "О порядке разрешения коллективных трудовых споров (конфликтов)" в части создания примирительной комиссии, а затем и трудового арбитража.
МИУ сначала, грубо нарушая закон, уклонялось от решения КТС, а к концу августа вступило в переговоры, и таким образом 21.08.2018 была создана примирительная комиссия (ПК)”, — пишет ведущий инженер госпредприятия.
Работу комиссии всячески блокировало министерство, добавляет Смольский.
“Но к концу октября, видимо, эта позиция созрела, и 24.10.2018 на заседании ПК был рассмотрен вопрос, по сути, и в голосовании мнения разделились 50% на 50%. Таким образом, КТС перешел в стадию создания трудового арбитража”, — проинформировал Смольский.
Напомним, аудит Счетной палаты выявил в ГП “Украэрорух” неэффективное использование 800 млн грн бюджета.
Делом сейчас занимается НАБУ, говорят народные депутаты.
В то же время директор госпредприятия Дмитрий Бабейчук, отставку которого требует коллектив уже год, считает, что он эффективный управленец, и поэтому поднял себе зарплату на следующий год в три раза, о чем свидетельствуют данные финплана ГП “Украэрорух” на 2019 год.