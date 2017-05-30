Троє жителів Луганщини підірвались на розтяжці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В Луганській області троє місцевих жителів підірвалися на розтяжці, встановленій бойовиками. Про це УНН повідомили у прес-службі Луганської ОДА.
“Вдень, 29 травня, троє жителів села Кряківка Новоайдарського району підірвалися на розтяжці, встановленій ворогом. Перед приїздом лікарів, місце пригоди було оціплено військовослужбовцями. Військові медики надали постраждалим допомогу і доправили у військовий шпиталь міста Сєвєродонецьк”, — йдеться в повідомленні.
Крім того, протягом минулої доби об’єднані російсько-терористичні бандформування 14 разів порушували “режим тиші” вздовж лінії розмежування.
Зокрема, у напрямку смт Новотошківське, сіл Новозванівка, Новоолександрівка і Катеринівка Попаснянського району сім разів відкривався вогонь з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів, снайперської та стрілецької зброї.
По укріпленнях наших військовослужбовців поблизу села Кримське Новоайдарського району противник п’ять разів використовував 82-мм міномети, автоматичні та протитанкові гранатомети, БМП і великокаліберні кулемети.
У напрямку смт Станиця Луганська двічі застосовувалася стрілецька зброя. Сили АТО вогонь у відповідь не відкривали.
Як повідомляв УНН, за минулу добу у зоні АТО 3 військовослужбовці отримали поранення.