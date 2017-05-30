За минулу добу у зоні АТО 3 військовослужбовці отримали поранення
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. За минулу добу у зоні проведенння АТО проросійські бойовики 50 разів обстріляли позиції українських військових. Троє військовослужбовців отримали поранення, передає УНН з посиланням на прес-службу штабу АТО.
“Ситуація у районі проведення АТО залишається напруженою, проте контрольованою. Впродовж минулої доби російсько-терористичні бандформування 50 разів відкривали вогонь по підрозділах українських захисників. Бойовики дещо знизили інтенсивність застосування важкого артилерійського озброєння. Всього, впродовж доби зафіксовано 5 фактів використання противником зброї, що заборонена Мінськими угодами”, — йдеться в повідомленні.
Приморський напрямок: тут проросійські озброєні бандформування 18 разів відкривали вогонь по оборонних укріпленнях сил АТО. Обстрілявши з важких артилерійських систем минулої ночі наші позиції біля Красногорівки, впродовж решти доби бойовики відкривали вогонь з більш легкого озброєння. Так, ввечері противник з гранатометів та стрілецької зброї неодноразово обстрілював опорні пункти українських підрозділів в районі Павлополя, Гнутового, Чермалика, Новотроїцького, Тарамчука, Березового й Талаківки. Поблизу Павлополя бандити також били з мінометів калібру 82 мм, а неподалік Талаківки — з озброєння БМП.
Донецький напрямок: на цій ділянці фронту незаконні збройні формування здійснили 15 обстрілів. Найчастіше вони вели вогонь по наших позиціях у передмісті Авдіївки, де декілька разів використовували міномети калібру 120 мм, 82 мм, гранатомети різних модифікацій, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Окрім того, під ворожими обстрілами з 82-мм мінометів, БМП та піхотного озброєння неодноразово опинялись наші опорні пункти в районі Луганського, що на Світлодарській дузі. Також ввечері противник з мінометів бив поблизу Зайцевого, Верхньоторецького та Пісків.
Луганський напрямок: тут минулої доби зафіксовано 17 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї, що свідчить про підвищення вогневої активності противника на цьому напрямку. Зокрема, після з 18.00 години і до опівночі бандити обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону неподалік Кримського, Новозванівки, Новоолександрівки, Катеринівки та станції Донець. Там ворог здебільшого застосовував гранатомети та стрілецьку зброю різних калібрів.
“В результаті бойових дій минулої доби 3 українських захисників отримали поранення”, — повідомили у штабі.