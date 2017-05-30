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За минувшие сутки в зоне АТО 3 военнослужащих получили ранения

Киев • УНН

 • 7783 просмотра

КИЕВ. 30 мая. УНН. За минувшие сутки в зоне проведения АТО пророссийские боевики 50 раз обстреляли позиции украинских военных. Трое военнослужащих получили ранения, передает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба АТО.

За минувшие сутки в зоне АТО 3 военнослужащих получили ранения

“Ситуация в районе проведения АТО остается напряженной, однако контролируемой. На протяжении прошедших суток российско-террористические бандформирования 50 раз открывали огонь по подразделениям украинских защитников. Боевики несколько снизили интенсивность применения тяжелого артиллерийского вооружения. Всего, в течение суток зафиксировано 5 фактов использования противником оружия, запрещенного минскими соглашениями”, — говорится в сообщении.

Приморское направление: здесь пророссийские вооруженные бандформирования 18 раз открывали огонь по оборонным укреплениям сил АТО. Обстреляв из тяжелых артиллерийских систем прошлой ночью наши позиции у Красногоровки, в течение остальных суток боевики открывали огонь из более легкого вооружения. Так, вечером противник из гранатометов и стрелкового оружия неоднократно обстреливал опорные пункты украинских подразделений в районе Павлополя, Гнутово, Чермалыка, Новотроицкого, Тарамчука, Березовой и Талаковки. Вблизи Павлополя бандиты также били из минометов калибра 82 мм, а неподалеку Талаковки — из вооружения БМП.

Донецкое направление: на этом участке фронта незаконные вооруженные формирования совершили 15 обстрелов. Чаще всего они вели огонь по нашим позициям в пригороде Авдеевки, где несколько раз использовали минометы калибра 120 мм, 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Кроме того, под вражескими обстрелами из 82-мм минометов, БМП и пехотного вооружения неоднократно оказывались наши опорные пункты в районе Луганского, что на Светлодарской дуге. Также вечером противник из минометов бил вблизи Зайцево, Верхнеторецкого и Песков.

Луганское направление: здесь прошедшие сутки зафиксировано 17 фактов использования российско-террористическими группировками оружия, что свидетельствует о повышении огневой активности противника на этом направлении. В частности, после с 18.00 и до полуночи бандиты обстреливали украинских воинов, которые держат оборону возле Крымского, Новозвановки, Новоалександровки, Катериновки и станции Донец. Там враг основном применял гранатометы и стрелковое оружие различных калибров.

“В результате боевых действий прошедшие сутки 3 украинских защитников получили ранения”, — сообщили в штабе.

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Украинские Национальные Новости

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