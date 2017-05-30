Трое жителей Луганской областиподорвались на растяжке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Луганской области трое местных жителей подорвались на растяжке, установленной боевиками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Луганской ОГА.
"Днем, 29 мая, трое жителей села Кряковка Новоайдарского района подорвались на растяжке, установленной врагом. Перед приездом врачей, место происшествия было оцеплено военнослужащими. Военные медики оказали пострадавшим помощь и доставили в военный госпиталь города Северодонецк ", - говорится в сообщении.
Кроме того, за прошедшие сутки объединены российско-террористические бандформирования 14 раз нарушали "режим тишины" вдоль линии разграничения.
В частности, в направлении пгт Новотошковское, сел Новозвановка, Новоалександровка и Екатериновка Попаснянского района семь раз открывался огонь из гранатометов различных типов, крупнокалиберных пулеметов, снайперской и стрелкового оружия.
По укреплениям наших военнослужащих вблизи села Крымское Новоайдарского района противник пять раз использовал 82-мм минометы, автоматические и противотанковые гранатометы, БМП и крупнокалиберные пулеметы.
В направлении пгт Станица Луганская дважды применялась стрелковое оружие. Силы АТО огонь в ответ не открывали.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки в зоне АТО 3 военнослужащих получили ранения.