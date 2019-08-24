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Троє туристів зникли після бурі у польських Татрах, де загинули 4 та травмовано понад 150 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Після смертоносної бурі в Татрах досі продовжуються пошуки трьох туристів. Туристам загрожували не тільки блискавки, але й каменепади, що сталися на популярних маршрутах, пише УНН з посиланням на “Польське Радіо”.

Унаслідок погодного катаклізму загинуло 4 людини, у тому числі двоє дітей, а понад 150 осіб зазнали травм. Туристам загрожували не тільки блискавки, але й каменепади, що сталися на популярних маршрутах.

“Унаслідок удару блискавки може статися розколення кам’яних брил”, — розповідає доктор Марек Шадковський з Сілезької політехніки в Ґлівицях: “Блискавка — це перехід електричного заряду, тобто струм. І цей струм із дуже високою напругою входить у таку скалу, скажімо, дуже сильно її розігріває. На додаток, вона мокра від дощу, а вода, що в ній перебуває, різко починає випаровуватися, збільшуючи свій обсяг. Це є причиною розпаду таких скель”.

“У випадку удару блискавки найліпше присісти та спробувати зайняти якомога меншу поверхню. Всупереч поширеній думці, черевики з гумовою підошвою нас не захистять, оскільки струм пройде поверхнею мокрого взуття”, — додає Шадковський.

На Ґєвонті блискавка поцілила в металевий хрест на вершині, та у ланцюг, що полегшував сходження нагору. У рятувальній операції взяли участь 80 працівників добровольчої рятувальної служби в Татрах.

Раніше стало відомо, що у польських Татрах блискавка влучила у туристів.

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