Трое туристов пропали после бури в польских Татрах, где погибли 4 и травмированы более 150 человек

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
06:35 • 76428 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 124740 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 135084 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 124753 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 127327 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 129627 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 153082 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Трое туристов пропали после бури в польских Татрах, где погибли 4 и травмированы более 150 человек

Трое туристов пропали после бури в польских Татрах, где погибли 4 и травмированы более 150 человек

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 августа. УНН. После смертоносной бури в Татрах до сих пор продолжаются поиски трех туристов. Туристам угрожали не только молнии, но и камнепады, произошедшие на популярных маршрутах, пишет УНН со ссылкой на “Польское Радио”.

В результате погодного катаклизма погибло 4 человека, в том числе двое детей, а более 150 человек получили травмы. Туристам угрожали не только молнии, но и камнепады, произошедшие на популярных маршрутах.

“В результате удара молнии может произойти раскалывание каменных глыб”, — рассказывает доктор Марек Шадковский с Силезской политехники в Гливицах: “Молния — это переход электрического заряда, то есть ток. И этот ток с очень высоким напряжением входит в такую скалу, скажем, очень сильно ее разогревает. В дополнение, она мокрая от дождя, а вода в ней находится, резко начинает испаряться, увеличивая свой объем. Это является причиной распада таких скал”.

“В случае удара молнии лучше присесть и попытаться занять как можно меньше поверхность. Вопреки распространенному мнению, ботинки с резиновой подошвой нас не защитят, поскольку ток пройдет поверхностью мокрой обуви”, — добавляет Шадковский.

На Гевонте молния попала в металлический крест на вершине, и в цепь, которая облегчала восхождение вверх. В спасательной операции приняли участие 80 работников добровольной спасательной службы в Татрах.

Ранее стало известно, что в польских Татрах молния попала в туристов.

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