Трое туристов пропали после бури в польских Татрах, где погибли 4 и травмированы более 150 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. После смертоносной бури в Татрах до сих пор продолжаются поиски трех туристов. Туристам угрожали не только молнии, но и камнепады, произошедшие на популярных маршрутах, пишет УНН со ссылкой на “Польское Радио”.
В результате погодного катаклизма погибло 4 человека, в том числе двое детей, а более 150 человек получили травмы. Туристам угрожали не только молнии, но и камнепады, произошедшие на популярных маршрутах.
“В результате удара молнии может произойти раскалывание каменных глыб”, — рассказывает доктор Марек Шадковский с Силезской политехники в Гливицах: “Молния — это переход электрического заряда, то есть ток. И этот ток с очень высоким напряжением входит в такую скалу, скажем, очень сильно ее разогревает. В дополнение, она мокрая от дождя, а вода в ней находится, резко начинает испаряться, увеличивая свой объем. Это является причиной распада таких скал”.
“В случае удара молнии лучше присесть и попытаться занять как можно меньше поверхность. Вопреки распространенному мнению, ботинки с резиновой подошвой нас не защитят, поскольку ток пройдет поверхностью мокрой обуви”, — добавляет Шадковский.
На Гевонте молния попала в металлический крест на вершине, и в цепь, которая облегчала восхождение вверх. В спасательной операции приняли участие 80 работников добровольной спасательной службы в Татрах.
Ранее стало известно, что в польских Татрах молния попала в туристов.