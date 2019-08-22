У польських Татрах блискавка влучила у туристів: щонайменше 4 загиблих, 89 осіб травмовано
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Щонайменше 4 людини загинули в результаті удару блискавки в групу туристів на гірському масиві Гевонт (Західні Татри) на півдні Польщі, повідомляє в четвер польський телеканал TVN24. Ще кілька десятків людей поранено, пише УНН з посиланням також на видання Gazeta Wyborcza.
Точне число постраждалих все ще уточнюється. За попередніми даними, в їх числі як мінімум одна дитина, яку рятувальники намагаються реанімувати прямо на гірській вершині.
Перебування на Гевонті під час грози вважається небезпечним, оскільки встановлений там пам’ятний металевий хрест притягує блискавки. Вранці в четвер погода в цьому районі була сонячною і ніщо не віщувало початку грози. Тому декілька груп туристів і вирушили в гори.
Гевонт — гірський масив довжиною в 2,7 км, найвища точка гора Вельки Гевонт висотою 1894 метри.
Як повідомляв УНН, десятеро людей загинули в результаті проливних дощів і селевих потоків у Південно-Західному Китаї.