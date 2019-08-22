В польских Татрах молния попала в туристов: по меньшей мере 4 погибших, 89 человек травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. По меньшей мере 4 человека погибли в результате удара молнии в группу туристов на горном массиве Гевонт (Западные Татры) на юге Польши, сообщает в четверг польский телеканал TVN24. Еще несколько десятков человек ранены, пишет УНН со ссылкой также на издание Gazeta Wyborcza.
Точное число пострадавших все ещё уточняется. По предварительным данным, в их числе как минимум один ребенок, которого спасатели пытаются реанимировать прямо на горной вершине.
Пребывание на Гевонте во время грозы считается опасным, поскольку установленный там памятный металлический крест притягивает молнии. Утром в четверг погода в этом районе была солнечной и ничто не предвещало начала грозы. Поэтому несколько групп туристов и отправились в горы.
Гевонт — горный массив протяженностью в 2,7 км, высшая точка гора Вельки Гевонт высотой 1894 метра.
Как сообщал УНН, десять человек погибли в результате проливных дождей и селевых потоков в Юго-Западном Китае.