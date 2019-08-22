Через проливні дощі у Китаї загинули 10 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Десятеро людей загинули в результаті проливних дощів і селевих потоків у Південно-Західному Китаї, передає УНН із посиланням на Xinhua.
“Десятеро людей загинули, ще 27 пропали без вісті в результаті проливних дощів і селевих потоків, що обрушилися у провінції Сичуань у Південно-Західному Китаї”, — йдеться в повідомленні.
Управління громадської безпеки повіту Веньчуань оприлюднило список загиблих і зниклих без вести людей, звертаючись до представників громадськості в пошуках інформації про них.
Місцева влада негайно відправили рятувальників для пошуку зниклих без вести і заблокованих людей.
Нагадаємо, понад тисячу людей загинули в Індії через повені, викликані мусонними зливами.