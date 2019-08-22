Из-за проливных дождей в Китае погибли 10 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Десять человек погибли в результате проливных дождей и селевых потоков в Юго-Западном Китае, передает УНН со ссылкой на Xinhua.
“Десять человек погибли, еще 27 пропали без вести в результате проливных дождей и селевых потоков, обрушившихся в провинции Сычуань в Юго-Западном Китае”, — говорится в сообщении.
Управление общественной безопасности уезда Вэньчуань обнародовало список погибших и пропавших без вести людей, обращаясь к представителям общественности в поисках информации о них.
Местные власти немедленно отправили спасателей для поиска пропавших без вести и заблокированных людей.
Напомним, более тысячи человек погибли в Индии из-за наводнений, вызванных муссонными ливнями.