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Через повені у Індії загинула понад 1 тисяча людей

Через повені у Індії загинула понад 1 тисяча людей

Київ • УНН

 • 10482 перегляди

КИЇВ. 18 серпня. УНН. Понад тисячу людей загинули в Індії через повені, викликані мусонними зливами. Про це передає УНН, з посиланням на DW.

У дев’яти регіонах, на північному сході і на заході Індії, з червня місяця повені забрали життя 1038 людей. Так, в штаті Махараштра загинули 245 осіб, в Кералі — 155, в Західній Бенгалії — 154, в Біхарі — 130.

Повені в Індії були викликані мусонними зливами. Сезон дощів, як правило, триває в цьому регіоні до вересня.

Нагадаємо, внаслідок мусонних дощів у низці індійських штатів загинуло майже 150 людей.

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