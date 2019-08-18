Через повені у Індії загинула понад 1 тисяча людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Понад тисячу людей загинули в Індії через повені, викликані мусонними зливами. Про це передає УНН, з посиланням на DW.
У дев’яти регіонах, на північному сході і на заході Індії, з червня місяця повені забрали життя 1038 людей. Так, в штаті Махараштра загинули 245 осіб, в Кералі — 155, в Західній Бенгалії — 154, в Біхарі — 130.
Повені в Індії були викликані мусонними зливами. Сезон дощів, як правило, триває в цьому регіоні до вересня.
Нагадаємо, внаслідок мусонних дощів у низці індійських штатів загинуло майже 150 людей.