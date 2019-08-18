Из-за наводнений в Индии погибли более 1000 человек

В девяти регионах, на северо-востоке и на западе Индии, с июня месяца наводнения унесли жизни 1038 человек. Так, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале — 155, в Западной Бенгалии — 154, в Бихаре — 130.

Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями. Сезон дождей, как правило, длится в регионе до сентября.

Напомним, в результате муссонных дождей в ряде индийских штатов погибло почти 150 человек.