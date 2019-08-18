Из-за наводнений в Индии погибли более 1000 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Более тысячи человек погибли в Индии из-за наводнений, вызванных муссонными ливнями. Об этом передает УНН со ссылкой на DW.
В девяти регионах, на северо-востоке и на западе Индии, с июня месяца наводнения унесли жизни 1038 человек. Так, в штате Махараштра погибли 245 человек, в Керале — 155, в Западной Бенгалии — 154, в Бихаре — 130.
Наводнения в Индии были вызваны муссонными ливнями. Сезон дождей, как правило, длится в регионе до сентября.
Напомним, в результате муссонных дождей в ряде индийских штатов погибло почти 150 человек.