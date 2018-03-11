Троє молодих людей напали на турецьку мечеть в Берліні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У ніч на 11 березня у німецькому Берліні троє молодих людей напали на турецьку мечеть в районі Райнікендорф. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.
Нападники розбили вікно і влаштували пожежу.
Свідки події викликали поліцію, проте правоохоронцям не вдалося затримати зловмисників. Пожежники загасили вогонь, але пожежа повністю зруйнувала одне з приміщень мечеті. Поліція підозрює, що мав місце політично вмотивований злочин.
Постраждалих внаслідок інциденту немає.
Як повідомляв УНН, у Кафедральному католицькому соборі Німеччини прозвучала молитва за Україну.