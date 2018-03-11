Трое молодых людей напали на турецкую мечеть в Берлине
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В ночь на 11 марта в немецком Берлине трое молодых людей напали на турецкую мечеть в районе Райникендорф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.
Нападавшие разбили окно и устроили пожар.
Свидетели происшествия вызвали полицию, однако правоохранителям не удалось задержать злоумышленников. Пожарные потушили огонь, но пожар полностью разрушил одно из помещений мечети. Полиция пидозревает, что имел место политически мотивированное преступление.
Пострадавших в результате инцидента нет.
Как сообщал УНН, в Кафедральном католическом соборе Германии прозвучала молитва за Украину.