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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 44730 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 57486 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 60946 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

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15:15 • 102941 просмотра

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Трое молодых людей напали на турецкую мечеть в Берлине

Трое молодых людей напали на турецкую мечеть в Берлине

Киев  •  УНН

 • 8850 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В ночь на 11 марта в немецком Берлине трое молодых людей напали на турецкую мечеть в районе Райникендорф. Об этом сообщает УНН со ссылкой на DW.

Нападавшие разбили окно и устроили пожар.

Свидетели происшествия вызвали полицию, однако правоохранителям не удалось задержать злоумышленников. Пожарные потушили огонь, но пожар полностью разрушил одно из помещений мечети. Полиция пидозревает, что имел место политически мотивированное преступление.

Пострадавших в результате инцидента нет.

Как сообщал УНН, в Кафедральном католическом соборе Германии прозвучала молитва за Украину.

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