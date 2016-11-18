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Троє дітей потрапили під колеса тролейбуса у Полтаві

Троє дітей потрапили під колеса тролейбуса у Полтаві

Київ • УНН

 • 7905 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Вчора, 17 листопада, троє дітей потрапили під колеса тролейбуса у Полтаві. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Полтавської області.

За попередньою інформацією, на регульованому пішохідному переході тролейбус, під керуванням 50-річного водія, жителя Полтави, скоїв наїзд на двох 11-річних дівчат та одну 9-річну.

З місця дорожньо-транспортної пригоди потерпілі з тілесними ушкодженнями направлені до медичного закладу.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає штраф від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюються.

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