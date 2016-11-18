Трое детей попали под колеса троллейбуса в Полтаве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Вчера, 17 ноября, трое детей попали под колеса троллейбуса в Полтаве. Об этом УНН сообщили в пресс-службе полиции Полтавской области.
По предварительной информации, на регулируемом пешеходном переходе троллейбус, под управлением 50-летнего водителя, жителя Полтавы, совершил наезд на двух 11-летних девушек и одну 9-летнюю.
С места ДТП пострадавшие с телесными повреждениями направлены в медицинское учреждение.
По факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает штраф от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.
Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются.