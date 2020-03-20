Троє баскетболістів найтитулованіших клубів НБА інфікувалися коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Журналіст видання The Athletic Шемс Чаранія повідомив в Twitter про нові випадки зараження гравців Національної баскетбольної асоціації, передає УНН.
За даними інсайдера, захворювання виявили у двох чоловік "Лос-Анджелес Лейкерс" і одного з "Бостон Селтікс".
Інфікованим у складі "Селтікс" виявився захисник Маркус Смарт. Імена гравців "Лейкерс" не повідомляються.
Окрім того, стало відомо про три випадки захворювання на коронавірус у членів (гравців, персоналу, тренерів) у складі БК "Філадельфія" та один в представника організації "Денвер Наггетс".
Додамо, що "Бостон" є найбільш титулованою командою НБА – 17 титулів, "Лейкерс" другі – 16.
Нагадаємо, що раніше стало відомо про захворювання вірусом Кевіна Дюранта.