Трое баскетболистов самых титулованных клубов НБА заразились коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Журналист издания The Athletic Шемси Чарания сообщил в Twitter о новых случаях заражения игроков Национальной баскетбольной ассоциации, передает УНН.
По данным инсайдера, заболевание обнаружили в двух человек "Лос-Анджелес Лейкерс" и одного из "Бостон Селтикс".
Инфицированным в составе "Селтикс" оказался защитник Маркус Смарт. Имена игроков "Лейкерс" не сообщаются.
Кроме того, стало известно о трех случаях заболевания коронавируса у членов (игроков, персонала, тренеров) в составе БК "Филадельфия" и один в представителя организации "Денвер Наггетс".
Добавим, что "Бостон" является самой титулованной командой НБА - 17 титулов, "Лейкерс" вторые - 16.
Напомним, что ранее стало известно о заболевании вирусом Кевина Дюранта.