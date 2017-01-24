Трьох живих цуценят знайшли у заваленому лавиною італійському готелі
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. В Італії, у заваленому лавиною готелі "Rigopiano", знайшли трьох живих цуценят, передає УНН з посиланням на USA TODAY.
Зазначається, що рятувальники витягли цуценят живими через п’ять днів після сходження лавини.
“Вони почали гавкати дуже тихо. Їх було важко знайти відразу, бо вони були заховані. Потім ми почули цей дуже тихенький гавкіт, після чого побачили їх у маленькому отворі, який рятувальники зробили в стіні. Потім ми збільшили отвір і дістали їх звідти”, — розповів один з рятувальників.
Повідомляється, що цуценята народилися в резиденції готелю. Їхні батьки вибігли з готелю, під час катастрофи та були знайдені наступного дня.
Як повідомляв УНН, кількість загиблих через сходження лавини на готель в Італії зросла до 15.