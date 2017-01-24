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Трех живых щенков нашли в заваленном лавиной итальянском отеле

Трех живых щенков нашли в заваленном лавиной итальянском отеле

Киев • УНН

 • 10437 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. В Италии, в заваленной лавиной гостинице "Rigopiano", нашли трех живых щенков, передает УНН со ссылкой на USA TODAY.

Отмечается, что спасатели извлекли щенков живыми через пять дней после схода лавины.

"Они начали лаять очень тихо. Их было трудно найти сразу, потому что они были спрятаны. Затем мы услышали этот очень тихий лай, после чего увидели их в маленьком отверстии, которое спасатели сделали в стене. Затем мы увеличили отверстие и достали их оттуда", - рассказал один из спасателей.

Сообщается, что щенки родились в резиденции отеля. Их родители выбежали из отеля, при крушении и были найдены на следующий день.

Как сообщал УНН, количество погибших из-за схода лавины на отель в Италии возросло до 15.

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