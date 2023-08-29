Трьох пілотів, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, представлено до державних нагород - командучав ПС ЗСУ

Цитата

“Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород”, - йдеться у повідомленні.

Також командувач видав наказ про присвоєння військових звань посмертно:



майору В’ячесляву Мінці – “підполковник”;



майору Сергію Проказіну – “підполковник”;



капітану Андрію Пільщикову – “майор”.



Доповнення

Командувач Повітряних сил Микола Олещук назвав авіакатастрофу в Житомирській області жахливою і висловив співчуття рідним загиблих пілотів.

Нагадаємо

Наразі розслідування загибелі трьох пілотів в авіакатастрофі у Житомирській області триває. Слідчі розглядають три версії - технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.