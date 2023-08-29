Трьох пілотів, які загинули в авіакатастрофі під Житомиром, представлено до державних нагород - командучав ПС ЗСУ
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, було представлено до державних нагород. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву командувача Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенанта Миколи Олещука.
Цитата
“Військових пілотів, які трагічно загинули під час виконання бойового завдання на Житомирщині 25 серпня 2023 року, представив до державних нагород”, - йдеться у повідомленні.
Також командувач видав наказ про присвоєння військових звань посмертно:
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- майору В’ячесляву Мінці – “підполковник”;
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- майору Сергію Проказіну – “підполковник”;
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- капітану Андрію Пільщикову – “майор”.
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Доповнення
Командувач Повітряних сил Микола Олещук назвав авіакатастрофу в Житомирській області жахливою і висловив співчуття рідним загиблих пілотів.
Нагадаємо
Наразі розслідування загибелі трьох пілотів в авіакатастрофі у Житомирській області триває. Слідчі розглядають три версії - технічна несправність літаків, помилка пілотів і порушення при організації здійснення польотів.