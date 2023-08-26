Пілоти пішли у вічний політ: командувач Повітряних сил відреагував на авіакатастрофу на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Командувач Повітряних сил Микола Олещук назвав авіакатастрофу в Житомирській області жахливою і висловив співчуття рідним загиблих пілотів, передає УНН.
Цитата
"Жахлива авіакатастрофа на Житомирщині... Неможливо передати, яку біль відчуваєш у такі хвилини!.. Рідні та близькі прийміть мої щирі співчуття. Пілоти пішли у вічний політ і завжди житимуть у наших серцях! Тримаймося!" - написав Олещук у Telegram.
Контекст
Як повідомили у Повітряних силах, 25 серпня на Житомирщині сталася жахлива авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання у небі зіткнулись екіпажі двох навчально-бойових літаків L-39.
Усі троє пілотів, на жаль, загинули. Триває розслідування.
"Серед загиблих – відомий пілот 40-ї бригади тактичної авіації на позивний “JUICE”, - додали у Повітряних силах.
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