Пилоты ушли в вечный полет: командующий Воздушных сил отреагировал на авиакатастрофу на Житомирщине

Цитата

"Ужасная авиакатастрофа на Житомирщине... Невозможно передать, какую боль чувствуешь в такие минуты! Родные и близкие примите мои искренние соболезнования. Пилоты ушли в вечный полет и всегда будут жить в наших сердцах! Держимся!" - написал Олещук в Telegram.

Контекст

Как сообщили в Воздушных силах, 25 августа на Житомирщине произошла ужасная авиакатастрофа. Во время выполнения боевого задания в небе столкнулись экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39.

Все трое пилотов, к сожалению, погибли. Расследование продолжается.

"Среди погибших – известный пилот 40-й бригады тактической авиации с позывным “JUICE”, - добавили в Воздушных силах.

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