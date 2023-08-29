Три пилота, погибших в авиакатастрофе под Житомиром, представлены к государственным наградам - командующий ВС ВСУ

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КИЕВ. 29 августа. УНН. Пилоты, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, были представлены к государственным наградам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.

Цитата

“Военных пилотов, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам”, - говорится в сообщении.

Также командующий издал приказ о присвоении воинских званий посмертно:

  • майору Вячесляву Минке – ““подполковник”;
  • майору Сергею Проказину – “подполковник”;
  • капитану Андрею Пильщикову – “майор”.

Дополнение 

Командующий Воздушных сил Николай Олещук назвал авиакатастрофу в Житомирской области ужасной и выразил соболезнования родным погибших пилотов.

Напомним

В настоящее время расследование гибели трех пилотов в авиакатастрофе в Житомирской области продолжается. Следователи рассматривают три версии - техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов. 

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