Три пилота, погибших в авиакатастрофе под Житомиром, представлены к государственным наградам - командующий ВС ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. Пилоты, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, были представлены к государственным наградам. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенанта Николая Олещука.
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“Военных пилотов, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам”, - говорится в сообщении.
Также командующий издал приказ о присвоении воинских званий посмертно:
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- майору Вячесляву Минке – ““подполковник”;
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- майору Сергею Проказину – “подполковник”;
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- капитану Андрею Пильщикову – “майор”.
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Дополнение
Командующий Воздушных сил Николай Олещук назвал авиакатастрофу в Житомирской области ужасной и выразил соболезнования родным погибших пилотов.
Напомним
В настоящее время расследование гибели трех пилотов в авиакатастрофе в Житомирской области продолжается. Следователи рассматривают три версии - техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.