Три пилота, погибших в авиакатастрофе под Житомиром, представлены к государственным наградам - командующий ВС ВСУ

Цитата

“Военных пилотов, которые трагически погибли во время выполнения боевого задания на Житомирщине 25 августа 2023 года, представил к государственным наградам”, - говорится в сообщении.

Также командующий издал приказ о присвоении воинских званий посмертно:



майору Вячесляву Минке – ““подполковник”;



майору Сергею Проказину – “подполковник”;



капитану Андрею Пильщикову – “майор”.



Дополнение

Командующий Воздушных сил Николай Олещук назвал авиакатастрофу в Житомирской области ужасной и выразил соболезнования родным погибших пилотов.

Напомним

В настоящее время расследование гибели трех пилотов в авиакатастрофе в Житомирской области продолжается. Следователи рассматривают три версии - техническая неисправность самолетов, ошибка пилотов и нарушения при организации осуществления полетов.