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Трьох чоловіків заарештували за розбійний напад у Києві

Трьох чоловіків заарештували за розбійний напад у Києві

Київ • УНН

 • 8239 перегляди

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Правоохоронці заарештували трьох чоловіків, що влітку скоїли розбійний напад у Деснянському районі Києва. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.

Так, влітку до чергової частини Деснянського управління поліції надійшло повідомлення від лікарів, що до них доставили 25-річного молодика із численними травмами. Хлопець розповів, що на нього напали та пограбували.

Правоохоронці з'ясували, що потерпілий повертався додому та біля дверей у власну квартиру на нього напали троє невідомих. Нападники затягли хлопця до квартири, де продовжили наносити йому тілесні ушкодження, зв'язали мотузкою ноги. Після цього змусили віддати мобільний телефон, банківську картку, з якої згодом зняли близько 16 тисяч гривень.

За цим фактом було розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.187 (розбій) Кримінального Кодексу України. У ході розслідування правоохоронці встановили осіб, причетних до злочину. Ними виявилися троє уродженців Сумщини. Один із затриманих – раніше судимий за майнові злочини.

Під час огляду у молодиків виявили та вилучили металевий кастет і предмет, зовні схожий на пістолет. Речові доказ вилучили та направили на дослідження. На період слідства вони перебуватимуть під вартою.

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