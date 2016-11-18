Трех мужчин арестовали за разбойное нападение в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Правоохранители арестовали трех мужчин, которые летом совершили разбойное нападение в Деснянском районе Киева. Об этом сообщили УНН в пресс-службе полиции Киева.
Так, летом в дежурную часть Деснянского управления полиции поступило сообщение от врачей, что к ним доставили 25-летнего молодого человека с многочисленными травмами. Парень рассказал, что на него напали и ограбили.
Правоохранители выяснили, что потерпевший возвращался домой и у дверей в свою квартиру на него напали трое неизвестных. Нападавшие затащили парня в квартиру, где продолжили наносить ему телесные повреждения, связали веревкой ноги. После этого заставили отдать мобильный телефон, банковскую карту, с которой впоследствии сняли около 16 тыс. гривен.
По данному факту начали уголовное производство по ч.1 ст.187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. В ходе расследования правоохранители установили лиц, причастных к преступлению. Ими оказались трое уроженцев Сумской области. Один из задержанных - ранее судимый за имущественные преступления.
При осмотре у задержанных обнаружили и изъяли металлический кастет и предмет, внешне похожий на пистолет. Вещественные доказательства изъяли и направили на исследование. На период следствия они будут находиться под стражей.