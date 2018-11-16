Трикратний переможець АПЛ Коул завершив кар'єру футболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. 37-річний екс-півзахисник збірної Англії Джо Коул, який завоював безліч трофеїв з “Челсі”, оголосив про завершення кар’єри професійного футболіста, інформує УНН з посиланням на Goal.com.
Останнім клубом в його кар’єрі стала “Тампа Бей Раудіз”, яка виступає в USL — другому за силою дивізіоні США. Команда зайняла 12 місце в цьому сезоні. У 2016 Коул приєднався до “Тампи” і в 2017 був номінований на “Золотий м’яч” NASL за свою гру.
Варто відзначити, що Коул починав кар’єру в “Вест Хемі”, з яким виграв Кубок Інтертото в 1999 році, а в 2003 перейшов в “Челсі” після того, як клуб купив Роман Абрамович. На “Стемфорд Брідж” Джо виграв три Прем’єр-ліги і два Кубка Англії.
У 2010 Джо перебрався в “Ліверпуль”, з яким не виграв нічого, хоча досить продуктивно провів сезон 2011/12 в оренді в “Ліллі”. Потім були повернення в “Вест Хем”, перехід в “Астон Віллу” і “Ковентрі”.